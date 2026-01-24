Sicurezza servono investimenti e più vigili

Giovedì sera, nel salone dell’Hotel Miramare di Cesenatico, si è svolto un incontro promosso dal comitato per la sicurezza e il decoro della città. Circa quaranta partecipanti hanno discusso delle misure necessarie per migliorare la sicurezza locale, evidenziando l’importanza di investimenti adeguati e di un maggior numero di vigilantes. L’iniziativa ha voluto favorire un confronto costruttivo sulle strategie da adottare per garantire un ambiente più sicuro e ordinato.

Una quarantina di persone ha partecipato all’incontro organizzato dal comitato per la sicurezza e il decoro di Cesenatico, che si è tenuto giovedì sera nella sala convegni dell’Hotel Miramare. Di fronte ad una platea di commercianti, operatori turistici, residenti ed alcuni esponenti di forze politiche di centrodestra (c’erano i capigruppo Emilio Zarrelli di Fdi e Filippo Zamagni della Lega), sono intervenuti l’assessore Mauro Gasperini, il comandante Alessio Rizzo della Polizia locale, Alessandro Cappelletti ed Erika Brancolini del comitato che conta 60 adesioni. In città sono molto sentiti i problemi dei furti, della presenza di balordi e piccoli spacciatori in alcune zone come i Giardini al Mare, la stazione ferroviaria ed alcune zone di Ponente e Zadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

