Gruppo Solvay

Il gruppo Solvay ha raggiunto un importante risultato grazie alla collaborazione con RAM Energy E&C Srl, che ha svolto il ruolo di EPCm. In soli due anni, questa partnership ha portato alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione nella regione Toscana, creando decine di posti di lavoro locali. La società ha seguito tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione alla messa in funzione, garantendo tempi e qualità. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo concreto per lo sviluppo industriale della zona.

In due anni di collaborazione con Solvay, RAM Energy E&C Srl, in veste di EPCm Company, ha contribuito in modo significativo al raggiungimento di questo traguardo per l'industria della Regione Toscana. Il progetto ha richiesto un importante impegno di risorse, con oltre 80.000 ore di ingegneria multidisciplinare, oltre alle attività di procurement, expediting e construction & safety management nel sito in costruzione. Un lavoro che ha portato alla messa in marcia dell'impianto senza infortuni, risultato reso possibile dal coordinamento e dall'attenzione alla sicurezza di tutte le imprese coinvolte.