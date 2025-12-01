A Rosignano Solvay un' opera in marmo e bronzo dedicata a Giacomo Matteotti

Firenze, 1 dicembre 2025 – Il 2 dicembre alle ore 11.15 ai giardini di piazza Santa Teresa, a Rosignano Solvay (Livorno), il Comune inaugurerà un'opera in marmo e bronzo realizzata dalla scultrice Franca Frittelli e dedicata al martire della democrazia Giacomo Matteotti. Saranno presenti le istituzioni e gli studenti. L'oratore ufficiale sarà Valdo Spini, già ministro, attuale presidente onorario dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane (Aici) e presidente della Fondazione Circolo Rosselli. “Sono contento che l'eco delle manifestazioni del centenario matteottiano non sia spento e continui anzi a diffondersi nel nostro Paese a dimostrazione di come sia importante il retaggio di Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, l'uomo che meglio di tutti capì il pericolo del fascismo e ne affrontò con coraggio la violenza – dichiara Spini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

