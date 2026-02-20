Grotta Grattara e pizzo di Pilu | a Gratteri trekking con guida abilitata

Domenica, a Gratteri, si svolge un’escursione guidata che porta alla scoperta di Grotta Grattara e del Pizzo di Pilu. L’evento nasce dall’interesse di esplorare un percorso poco frequentato, ma ricco di fascino naturale. I partecipanti avranno l’opportunità di camminare tra paesaggi suggestivi e scoprire antiche formazioni rocciose. La guida abilitata accompagnerà i visitatori lungo l’itinerario, offrendo spiegazioni sui luoghi attraversati. Questa occasione invita gli amanti della natura a vivere un’esperienza autentica nel cuore dei monti di Gratteri.

Domenica alla scoperta di un itinerario poco conosciuto, ma di grande bellezza, nei dintorni di Gratteri: l’anello di Pizzo di Pilo. Si parte dalla visita di Grotta Grattara e si attraversano paesaggi naturali molto diversi e tutti di grande fascino: dal bosco di lecci alle lande sassose, dai pascoli rigogliosi alle distese di macchia mediterranea. I partecipanti potranno godere di panorami mozzafiato fino all'arrivo, dulcis in fundo, all’Abbazia di San Giorgio.Durante la pausa pranzo sarà offerto un piccolo assaggio dei prodotti dell'azienda agrituristica "Casale del Cisto". Luisa e Matteo, fondatori della giovane azienda agrituristica "Casale del Cisto" sita a Tusa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Timpa di Acireale: trekking e visita al presepe settecentesco in grotta lavica Leggi anche: Capodanno Etna Nord: soft trekking da Ragabo a grotta Corruccio