Timpa di Acireale | trekking e visita al presepe settecentesco in grotta lavica
Sicilia Gaia organizza un'escursione che ci farà immergere nel panoramicissimo scenario della Timpa di Acireale. Faremo un viaggio indietro nel tempo, in compagnia del geologo e guida naturalistica Rosario Calcagno, di un’antico vulcanismo che interessò il nostro vulcano circa 200 mila anni fà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
