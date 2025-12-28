Capodanno Etna Nord | soft trekking da Ragabo a grotta Corruccio

Il Capodanno sull’Etna Nord propone un itinerario di soft trekking da Ragabo alla grotta Corruccio. Un percorso accessibile a tutti, che attraversa boschi, offre viste panoramiche e permette di ammirare le colate vulcaniche. Un’occasione per vivere la natura e la bellezza del paesaggio etneo in modo semplice e rispettoso, ideale per chi desidera iniziare il nuovo anno in un contesto naturale e tranquillo.

Per Capodanno un percorso sull'Etna, adatto a tutti, tra fitto bosco, panorami mozzafiato e colate, fino alla grotta Corruccio. Partendo dal rifugio Ragabo ci incammineremo lungo la pista altomontana. Li passeggeremo fra gli alberi secolari del bosco ragabo, una zona spesso ricca di funghi ed.

