Gaza la tempesta Byron si abbatte sui campi degli sfollati Al Jazeera | Bambina di otto mesi morta di freddo

Inondazioni, fango e freddo. La tempesta Byron si è abbattuta anche sui campi degli sfollati di Gaza, che dopo due anni di distruzione e massacri si appresta ad affrontare l’inverno in tende vecchie e logore e con abbigliamento inadeguato. Mentre Israele continua a fermare gli aiuti al confine. A Khan Younis, nel sud della Striscia l’agenzia palestinese Wafa e Al Jazeera hanno denunciato la morte di una bambina di otto mesi a causa delle basse temperature. “Continuava a piovere e il freddo stava peggiorando” ha raccontato la madre all’emittente del Qatar. “Improvvisamente, ho trovato la mia bambina immobile, morta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la tempesta Byron si abbatte sui campi degli sfollati. Al Jazeera: “Bambina di otto mesi morta di freddo”

