La persona dell’anno si chiama Rahaf Abu Jazar ed è una bambina di otto mesi morta di freddo a Gaza

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rahaf Abu Jazar, una bambina di otto mesi, è deceduta a causa del freddo e della pioggia in un campo profughi a Gaza. Mentre il mondo celebra le innovazioni dell'intelligenza artificiale, questa tragedia mette in luce le dolorose realtà di molte famiglie in aree di conflitto e crisi umanitarie.

Mentre il Time celebra i costruttori dell'intelligenza artificiale, una bambina di otto mesi è morta di freddo e pioggia in un campo profughi a Gaza. Onorarla vuol dire ricordarsi che quel genocidio è anche responsabilità nostra, e della nostra cattiva coscienza.

