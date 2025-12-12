La persona dell’anno si chiama Rahaf Abu Jazar ed è una bambina di otto mesi morta di freddo a Gaza

Rahaf Abu Jazar, una bambina di otto mesi, è deceduta a causa del freddo e della pioggia in un campo profughi a Gaza. Mentre il mondo celebra le innovazioni dell'intelligenza artificiale, questa tragedia mette in luce le dolorose realtà di molte famiglie in aree di conflitto e crisi umanitarie.

Mentre il Time celebra i costruttori dell'intelligenza artificiale, una bambina di otto mesi è morta di freddo e pioggia in un campo profughi a Gaza. Onorarla vuol dire ricordarsi che quel genocidio è anche responsabilità nostra, e della nostra cattiva coscienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'Intelligenza Artificiale è la Persona dell'Anno 2025. Questa la decisione della celebre rivista statunitense Time. La cover story più ambita del magazine illustra oggi come la IA «sta influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite». Due le copertine: nella pri - facebook.com Vai su Facebook

La rivista #Time ha scelto la persona dell’anno del 2025. Non una sola, ma un gruppo: gli architetti che hanno creato l’intelligenza artificiale, rivoluzionando così le nostre vite. #Tg1 Marco Valerio Lo Prete Vai su X