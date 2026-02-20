Grosseto | 215 alberi a rischio 75mila€ per la sicurezza e nuove

A Grosseto, oltre 215 alberi sono a rischio di abbattimento a causa di problemi di sicurezza. La causa principale sono le condizioni di stabilità precarie di alcuni alberi, che rappresentano un pericolo per i cittadini. Per intervenire, il Comune ha previsto un investimento di circa 75mila euro, destinati a tagliare gli alberi più pericolosi e a piantare nuovi alberi in futuro. Entro il primo aprile, si avvieranno i lavori di rimozione in diverse aree della città, per garantire maggior sicurezza.

Grosseto accelera il taglio di oltre 200 alberi: sicurezza pubblica al centro del dibattito. Grosseto si prepara a un'intensificazione dei lavori di abbattimento di oltre 215 alberi in diverse zone della città entro il primo aprile. L'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza che introduce modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza durante gli interventi, scatenando un acceso dibattito tra residenti, esperti e associazioni. La valutazione tecnica e le aree coinvolte. La decisione di accelerare gli abbattimenti nasce da una valutazione tecnica della stabilità degli alberi, che ha rilevato la presenza di oltre 200 esemplari non recuperabili e potenzialmente pericolosi.