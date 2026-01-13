Alberi a rischio al Parco del Neto Chiuso per problemi di sicurezza

Il Parco del Neto, gestito dal Comune di Calenzano, è stato chiuso da sabato scorso a causa di problematiche di sicurezza legate agli alberi. Dopo gli ultimi eventi meteorologici, sono state avviate verifiche straordinarie per valutare lo stato delle piante e garantire la sicurezza dei visitatori. La riapertura sarà possibile solo al termine delle ispezioni e delle eventuali operazioni di messa in sicurezza.

Parco del Neto chiuso da sabato scorso. La decisione è stata presa dal Comune di Calenzano, che gestisce il maxi polmone verde al confine con Sesto Fiorentino, per effettuare delle verifiche straordinarie sulle alberature che hanno subito gli effetti degli ultimi eventi meteo. In particolare, le verifiche e gli interventi da mettere eventualmente in atto interesserebbero otto alberi valutati ad alto rischio. "La scelta di chiudere il parco – spiega l’assessore all’ambiente, Martina Banchelli – è maturata lo scorso sabato dopo un sopralluogo non preventivato a seguito di una segnalazione. Persone che camminavano nel parco, infatti, si sono accorte che per un albero in particolare stava cedendo l’apparato radicale con la terra sollevata alla base del tronco ed in effetti poi l’albero si è accasciato su quello accanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alberi a rischio al Parco del Neto. Chiuso per problemi di sicurezza Leggi anche: Chiuso Parco Viviani al Corso Vittorio Emanuele, “rischio alberi pericolanti” Leggi anche: Chiuso il parco Chiara Lubich di Viterbo: "Problemi al cancello d'ingresso" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Alberi a rischio al Parco del Neto. Chiuso per problemi di sicurezza. Alberi a rischio al Parco del Neto. Chiuso per problemi di sicurezza - La decisione è stata presa dal Comune di Calenzano, che gestisce il maxi polmone verde al confine con Sesto Fiorentino, per effettuare delle verifiche ... lanazione.it

PROROGA CHIUSURA VILLA E CIMITERO COMUNALE Ordinanza contingibile e urgente misure a tutela della pubblica incolumità per condizioni meteo avverse e rischio caduta alberi o porzioni di alberi a causa del forte vento. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.