Il piano segreto per gli arbitri | la risposta alle mire di Gravina è la rivoluzione con una Federazione unica e autonoma

Una trasformazione radicale si profila all’orizzonte per il mondo arbitrale, con una proposta rivoluzionaria che mira a consolidare una Federazione unica e autonoma. L’inchiesta sulla procura federale e le tensioni con Gravina rappresentano un punto di svolta, aprendo la strada a cambiamenti profondi. La riforma desiderata dalla Figc minaccia di rivoluzionare il sistema, eliminando gli ostacoli e ridisegnando il futuro degli arbitri italiani.

L’inchiesta della procura federale sul presidente Antonio Zappi sta per decapitare l’ Aia, così da eliminare anche l’ultimo ostacolo alla riforma con cui la Figc vuole mettere le mani sulla classe arbitrale. Ma sotto traccia, in parallelo, si muove anche un progetto alternativo, che sarebbe davvero una rivoluzione per i fischietti: la nascita di una Federazione degli arbitri, non solo di calcio, ma di tutte le discipline. Puntualissimo è arrivato il deferimento per Zappi, n.1 dell’Associazione Italiana Arbitri, accusato di presunte pressioni legate al cambio degli organi tecnici di Serie C e Serie D: il processo di primo grado si terrà il 12 gennaio e con tutta probabilità si concluderà con una condanna che, una volta definitiva, porterebbe alla decadenza di Zappi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

