Fiuggi grave incidente sul lavoro | operaio si ferisce con una sega circolare Trasferito d’urgenza al Gemelli

Un grave incidente sul lavoro ha colpito il tardo pomeriggio di martedì 2 dicembre 2025 la comunità di Fiuggi, dove un uomo di circa 50 anni è rimasto seriamente ferito durante attività riconducibili a operazioni di taglio o falegnameria. L'uomo avrebbe avuto un violento contatto con una sega circolare o con uno strumento analogo, riportando lesioni profonde all'arto superiore, tali da richiedere interventi altamente specialistici. La corsa contro il tempo verso l'elisuperficie. L'allarme è scattato intorno alle 17:30, mobilitando il personale dell' Ares 118. La natura delle ferite, che necessitano di competenze di microchirurgia e ortopedia avanzata, ha imposto una gestione immediata e coordinata dei soccorsi.

