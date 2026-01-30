Stand up poetry di Lorenzo Maragoni al teatro comunale di Leverano

Sabato sera al Teatro Comunale di Leverano si svolge “Stand up poetry” di Lorenzo Maragoni. L’autore, già campione del mondo di Slam, porta in scena una poesia performativa che promette di coinvolgere il pubblico. L’appuntamento inizia alle 20:45, con un biglietto che costa tra gli 8 e i 10 euro.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Cinquanta minuti di testi originali, composti per il 90% da poesia performativa e per il 10% da tracce di stand up comedy, in una ricerca dichiaratamente irrisolta di equilibrio tra i due linguaggi. Attraverso il racconto della quotidianità, in frammenti a metà tra il teatro e una sorta di concerto senza musica, lo spettacolo attraversa alcuni temi centrali della poesia: l’amore, l’identità, la sensazione persistente che la vita stia sempre per cominciare e che basterebbe un gesto per iniziare a viverla davvero, senza però sapere quale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lorenzo Maragoni presenta la sua Stand-Up Poetry alla Sagrantino Wine & Performance, un evento che combina poesia e musica in modo originale.

Venerdì 16 gennaio alle 21, Comacchio a Teatro prosegue la stagione 2026 con l'evento di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam.

