Dopo quello blu c'è un nuovo granchio che minaccia il Mediterraneo | Sono parenti e può danneggiare la pesca

Un nuovo granchio alieno, Gonioinfradens giardi, sta facendo il suo ingresso nel Mediterraneo, suscitando preoccupazioni tra ricercatori e pescatori. La presenza di questa specie invasiva potrebbe minacciare gli equilibri degli ecosistemi marini e le attività di pesca locali, con potenziali conseguenze ancora da valutare.

Arriva in Italia il granchio alieno Gonioinfradens giardi. Il ricercatore Francesco Tiralongo avverte: "Possibile rischio per ecosistemi e pesca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Louvre affronta un nuovo problema dopo il maxi furto di ottobre: una perdita d’acqua avvenuta il 26 novembre ha danneggiato tra i 300 e i 400 libri della biblioteca del Dipartimento delle Antichità Egizie. Si tratta principalmente di riviste di egittologia e docum - facebook.com Vai su Facebook