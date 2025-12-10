Dopo quello blu c'è un nuovo granchio che minaccia il Mediterraneo | Sono parenti e può danneggiare la pesca
Un nuovo granchio alieno, Gonioinfradens giardi, sta facendo il suo ingresso nel Mediterraneo, suscitando preoccupazioni tra ricercatori e pescatori. La presenza di questa specie invasiva potrebbe minacciare gli equilibri degli ecosistemi marini e le attività di pesca locali, con potenziali conseguenze ancora da valutare.
Arriva in Italia il granchio alieno Gonioinfradens giardi. Il ricercatore Francesco Tiralongo avverte: "Possibile rischio per ecosistemi e pesca". 🔗 Leggi su Fanpage.it
