Graduatorie ad esaurimento 2026 28 | non ci saranno nuovi inserimenti Abilitati devono attendere GPS

Le Graduatorie ad Esaurimento 2026/28 non prevedono nuovi inserimenti. Gli abilitati e specializzati sostegno devono attendere l'apertura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Questa decisione limita le possibilità di inserimento, chiarendo che non sarà possibile inserirsi nelle GaE durante questa fase.

La notizia dell'imminente apertura delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 202628 ha inevitabilmente scatenato il quesito: sono abilitato specializzato sostegno, posso inserirmi? La risposta è negativa. L'articolo Graduatorie ad esaurimento 202628: non ci saranno nuovi inserimenti. Abilitati devono attendere GPS . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

l Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), riunito in seduta plenaria, ha esaminato lo Schema di Decreto ministeriale relativo all’“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di - facebook.com Vai su Facebook

Nell'adunanza plenaria online del 1° dicembre il #CSPI ha espresso all’unanimità il proprio #parere sullo schema di #decretoministeriale concernente «l’ #aggiornamento delle #graduatorie ad #esaurimento del #personaledocente ed #educativo e delle #gra Vai su X

Graduatorie ad Esaurimento per supplenze e ruoli docenti, dal 15 dicembre si presenta la domanda 2026/28 - sarà pubblicato sul portale INPA il Decreto Ministeriale relativo all’aggiornamento delle GaE. Scrive orizzontescuola.it

Aggiornamento GAE 2026-2028, domande da compilare e inviare dal 15 dicembre. Tutto verrà regolato con precisione da un apposito decreto ministeriale - Per quanto riguarda l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e la relativa presentazione delle Istanze, e utile sapere che il Ministero dell’istruzione e del merito ha comunicato ai sindacati ... Secondo tecnicadellascuola.it