Graduatorie GPS 2026 28 | come si presenta domanda punteggio titoli e servizi nuovo algoritmo LO SPECIALE

Da oggi si apre la possibilità di presentare domanda per le nuove graduatorie GPS 202628. I docenti devono compilare il modulo seguendo le istruzioni, inserendo i titoli e i servizi richiesti. Il punteggio si calcola sulla base di questi elementi e del nuovo algoritmo che ha modificato alcune regole. La procedura è spiegata passo passo in una guida aggiornata, che aiuta a capire come funzionano le assegnazioni delle supplenze e le conferme per gli insegnanti di sostegno.

Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l'assegnazione delle supplenze, della riconferma dell'insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli. Non ancora diffuse le date di presentazione della domanda.

