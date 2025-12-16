Nuove GPS per supplenze docenti 2026 27 | quando il servizio di insegnamento vale 12 punti? Pillole di Question Time

Durante il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, è stato affrontato un aspetto fondamentale riguardante il calcolo del punteggio del servizio nelle GPS per le supplenze 2026/27, con particolare attenzione a quando il servizio di insegnamento vale 12 punti. L'intervento ha coinvolto la docente Sonia Cannas e il conduttore Andrea Carlino.

Nel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato chiarito un aspetto importante relativo al calcolo del punteggio del servizio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Il focus è stato posto sulla possibilità di dichiarare un'annualità con 166 giorni di servizio.

