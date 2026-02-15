Mastella | Se Meloni difende ideologia Maga è incompatibile con i cattolici
Il sindaco Mastella ha criticato duramente Giorgia Meloni, accusandola di sostenere un’ideologia che definisce incompatibile con i valori cattolici. La sua presa di posizione nasce dopo alcune dichiarazioni della premier, che secondo Mastella potrebbero avvicinare il suo operato a posizioni di stampo più ideologico. Il politico campano ha aggiunto che, dal suo punto di vista, questa scelta rischia di allontanare il governo dai principi tradizionali della Chiesa. Nel frattempo, Meloni si è concentrata sulla sua strategia internazionale, cercando di mantenere un equilibrio tra le richieste di Merkel e le pressioni di Trump.
"Riconosco alla premier Meloni le doti di slalomista in politica estera: è riuscita finora a destreggiarsi tra le posizioni del cancelliere Merz e del presidente Trump. Questa strategia rischia di mostrare la corda quando in sede europea verranno al pettine i nodi delle scelte drastiche su politiche commerciali e militari tra dazi e riarmo, con distanze geopolitiche tra Berlino e Washington che anche a Monaco sono apparse sempre più evidenti. Ma se questa è una tattica con aspetti astutamente intelligenti, ciò che è inaccettabile è che la premier abbia difeso, dall'Etiopia, l'ideologia Maga", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.
Trump cerca consensi negli Stati Uniti e lancia un sito per farmaci scontati, nel tentativo di rispondere alla rabbia dei cittadini travolti dal caro vita.
Giorgia Meloni ha commentato la questione del Board per Gaza, definendola un problema costituzionale e affermando che lo statuto è incompatibile con l'articolo 11 della Costituzione.
