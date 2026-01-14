Trekking in Gorgona escursioni Azimut sull' isola carcere | info prenotazioni date e programma

Scopri le escursioni di trekking sull’isola di Gorgona organizzate da Azimut-Treks. A due mesi dal primo appuntamento, sono aperte le prenotazioni a numero chiuso. Consulta le date, il programma e le modalità di iscrizione per vivere un’esperienza unica sull’isola carcere. Un’opportunità per esplorare un territorio ricco di storia e natura, con tutte le informazioni utili per partecipare.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.