Trekking in Gorgona escursioni Azimut sull' isola carcere | info prenotazioni date e programma
Scopri le escursioni di trekking sull’isola di Gorgona organizzate da Azimut-Treks. A due mesi dal primo appuntamento, sono aperte le prenotazioni a numero chiuso. Consulta le date, il programma e le modalità di iscrizione per vivere un’esperienza unica sull’isola carcere. Un’opportunità per esplorare un territorio ricco di storia e natura, con tutte le informazioni utili per partecipare.
A due mesi dal primo appuntamento in programma, sono già aperte le iscrizioni a numero chiuso per le escursioni sull'isola di Gorgona organizzate da Azimut-Treks. Prima data in calendario, sabato 7 marzo, appuntamento inaugurale di una stagione di trekking che terminerà il settembre successivo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Trekking in Gorgona, prenotazioni aperte: info costi e programma.
Gorgona, trekking guidato sull’isola-carcere: la più piccola dell'arcipelago toscano - Ma è anche un lembo di terra ricco di biodiversità, con gabbiani reali, beccacce e falchi pellegrini che aleggiano in cielo, ... ilmessaggero.it
Gorgona: come visitare l’isola carcere a numero chiuso (le prenotazioni sono aperte) - Gorgona è la più piccola isola del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con una superficie di appena 2,23 km² ed un territorio che si sviluppa lungo poco più di 5 km di costa. greenme.it
