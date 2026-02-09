Montecristo 2026 via alle prenotazioni | solo 1.725 posti per l’isola proibita
Sono state aperte le prenotazioni per visitare Montecristo nel 2026. Quest’anno, l’accesso è limitato a solo 1.725 persone. Le porte dell’isola proibita si riaprono, ma i visitatori devono prenotare in anticipo. La Riserva Naturale Statale, sorvegliata dai Carabinieri per la Biodiversità, resta un luogo blindato e riservato.
Riaprono le porte di Montecristo, il santuario blindato del Tirreno. Per la stagione 2026 è stato ufficializzato il calendario che consentirà a un numero limitato di visitatori di accedere alla Riserva Naturale Statale, presidiata dai Carabinieri per la Biodiversità. L’accesso è contingentato: quest’anno sono previsti 1.725 ingressi totali, distribuiti su 23 giornate. Le finestre di visita vanno dal 1° marzo al 15 aprile e dal 15 maggio al 31 ottobre; lo stop intermedio serve a tutelare l’avifauna migratoria. La maggior parte dei collegamenti (21 date) partirà da Piombino con scalo a Porto Azzurro (Elba), mentre due corse salperanno da Porto Santo Stefano facendo tappa al Giglio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondimenti su Montecristo 2026
Isola di Montecristo: al via le prenotazioni per le visite guidate
Ultime notizie su Montecristo 2026
