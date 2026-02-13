SwitchBot AI Hub | cos’è e perché cambia il concetto di smart home con OpenClaw in locale

SwitchBot ha presentato l’AI Hub, un dispositivo che rivoluziona il modo di gestire le case intelligenti. Grazie a OpenClaw, il sistema funziona in locale, eliminando la necessità di connessioni internet e migliorando la privacy. Questo nuovo hub permette di controllare dispositivi smart più rapidamente e con maggiore sicurezza, portando un cambiamento concreto nel modo di usare la tecnologia domestica.

Con l’arrivo dell’iintelligenza artificiale in casa, la smart home diventa più facile per tutti e supera il vecchio paradigma basato su comandi vocali (con Alexa e simili) e applicazioni da utilizzare sullo smartphone. Con SwitchBot AI Hub si entra in una fase diversa: un hub che interpreta ciò che accade dentro casa, lo analizza localmente e lo trasforma in azioni. La particolarità? Si tratta del primo hub domestico che supporta OpenClaw eseguendolo in locale, senza bisogno di PC sempre accesi o server cloud esterni, a vantaggio della privacy. OpenClaw in locale: cosa significa per la smart home. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SwitchBot AI Hub: cos’è e perché cambia il concetto di smart home con OpenClaw in locale SwitchBot AI Hub porta l’AI edge nella smart home La tecnologia entra nelle case con un’innovazione che cambia le regole del gioco. Novità SwitchBot: un avanzato robot domestico ed utili dispositivi smart SwitchBot presenta al CES 2026 una nuova gamma di dispositivi smart per la casa, tra cui un robot domestico avanzato e soluzioni innovative per l'automazione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Arriva SwitchBot AI Home, l’hub che rende naturale la smart home grazie all’IA. SwitchBot presenta AI Hub: il primo agente AI domestico locale al mondoSwitchBot presenta il suo nuovissimo AI Hub: il primo agente AI domestico locale al mondo, compatibile con OpenClaw. tuttotek.it SwitchBot rivoluziona la casa intelligente con il primo AI Hub con supporta OpenClawSwitchBot lancia AI Hub, nuovo hub smart home con AI locale e supporto OpenClaw. Compatibile con molti dispositivi, costa 259,99 euro. tech.everyeye.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.