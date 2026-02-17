Google home sta peggiorando secondo google stesso

Google ha ammesso che i dispositivi Google Home stanno peggiorando a causa di problemi tecnici. Negli ultimi mesi, gli utenti hanno segnalato tempi di risposta più lunghi e difficoltà nel far funzionare le funzioni più semplici, come l’accensione delle luci o la riproduzione musicale.

Negli ultimi tempi, emergono segnali di peggioramento delle prestazioni dei dispositivi Google Home. Le discussioni pubbliche e le segnalazioni degli utenti indicano una ridotta velocità di risposta e difficoltà nell'esecuzione di funzioni di base. Nonostante i tentativi di Google di intervenire, gli elementi critici sembrano persistere, soprattutto quando si tratta di integrazione in reti domestiche e gestione di nuovi dispositivi. Le dinamiche recenti, tra aggiornamenti e back degli utenti, delineano un quadro ancora incerto ma significativo per l'esperienza d'uso quotidiana.