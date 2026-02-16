Gemini schermo diviso arriva ora e non è più solo per i tablet

Gemini ha introdotto la funzione di schermo diviso sui telefoni Android, rispondendo alla richiesta di utenti che vogliono gestire più app contemporaneamente. L’azienda ha deciso di estendere questa funzionalità, finora disponibile solo su tablet e dispositivi pieghevoli, anche ai modelli più comuni di smartphone. Ora, anche gli utenti di telefoni tradizionali possono dividere lo schermo e lavorare con più applicazioni aperte nello stesso momento. Questa novità potrebbe cambiare il modo in cui usiamo il nostro cellulare ogni giorno.

questo approfondimento analizza l'estensione della funzionalità gemini in modalità split-screen ai telefoni Android comuni, superando l'idea che la gestione parallela di app sia prerogativa di tablet o dispositivi pieghevoli. un aggiornamento della Google app nella versione 17.5.42.ve.arm64 introduce un nuovo pulsante "share screen and app content" che permette a gemini di interagire con l'app aperta accanto. gemini e la modalità split-screen su smartphone standard. la funzionalità rende possibile utilizzare gemini accanto a un'altra applicazione in una visualizzazione divisa su telefoni comuni, non solo su dispositivi pieghevoli o tablet.