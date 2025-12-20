Golf | Gerard aggancia Jarvis in vetta alle Mauritius Laporta nei 20

Casey Jarvis non è leader solitario all’AfrAsia Bank Mauritius Open in scena all’Heritage La Réserve Golf Links. Al -4 che porta il sudafricano a -16, infatti, si accoppia il -9 dell’americano Ryan Gerard, che con una rimonta spaventosa (10 birdie, di cui cinque consecutivi, e un unico bogey) riesce a mettersi in vetta e a lottare per il secondo successo dell’anno proprio alla fine della stagione, che per lui è comunque stata davvero positiva. Terza posizione per il francese Alexander Levy, che è a -15 con il suo giro in -5. Siccome però i giri di gran peso non sono finiti qui, ecco che compare pure Jayden Schaper, a -8 oggi e a -14 in generale, con una gran voglia di mostrare ulteriore spinta e, perché no, un back to back dopo l’Alfred Dunhill. 🔗 Leggi su Oasport.it

