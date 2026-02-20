Gli ultimi colpi di scena su Sanremo | Morgan dà forfait ma torna Bianca Balti

Morgan ha deciso di lasciare temporaneamente il palco di Sanremo, mentre Bianca Balti si prepara a salire sul palco come ospite speciale. La scelta del cantautore ha sorpreso pubblico e organizzatori, che si erano già concentrati sulle esibizioni dei partecipanti. Nel frattempo, la modella si sta allenando con il team di produzione per il suo intervento. A pochi giorni dall’inizio, l’evento si anima con cambi di programma improvvisi e nuovi protagonisti.

A pochi giorni dall'inizio della 73ª edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più attesa d'Italia è già al centro dell'attenzione mediatica, non solo per le canzoni in gara, ma anche per le sorprese dell'ultima ora che stanno movimentando la scaletta del festival. Tra forfait inaspettati e ritorni attesissimi, il pubblico si prepara a un'edizione ricca di colpi di scena, dove ogni annuncio può cambiare le aspettative e l'atmosfera della manifestazione. Il forfait di Morgan. Tra le notizie dell'ultima ora, spicca il ripensamento di Morgan al 76° Festival di Sanremo. Il cantautore, che negli ultimi anni ha sempre catalizzato l'attenzione mediatica del festival, dopo la performance con Bugo del 2020, ha comunicato ufficialmente la sua rinuncia alla presenza in scena, citando "impegni improrogabili" come motivo principale del forfait.