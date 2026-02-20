Gli studenti del Ruffilli raccontano la violenza contro le donne nella mostra Azioni Collettive 2

In occasione della Giornata internazionale della donna, dal 23 febbraio al 10 marzo CoopAlleanza3.0 e Unione donne in Italia (UDI), sezione di Forlì, presentano al Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena “Azioni Collettive 2”, una mostra realizzata dai ragazzi delle classi II e III B dell’Istituto Ruffilli di Forlì con la quale gli studenti hanno tradotto in manifesti ciò che spesso resta un silenzio assordante: la violenza sulle donne. L’iniziativa, curata da Angelamaria Golfarelli, vuole sottolineare come la violenza non sia mai un fatto privato, ma una questione collettiva da fermare. La mostra è un invito alla consapevolezza, al rispetto e al coraggio, valori che i ragazzi hanno approfondito attraverso un percorso educativo guidato dalle insegnanti Sabina Sbarzaglia e Francesca Righi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: "Azioni Collettive 2", i ragazzi del Ruffilli raccontano la violenza sulle donne

Leggi anche: Paduli, studenti in Marcia Rossa contro la Violenza sulle Donne

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.