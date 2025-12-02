Paduli studenti in Marcia Rossa contro la Violenza sulle Donne
Tempo di lettura: 3 minuti In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Falcetti”, delle sedi di Apice e di Paduli, hanno partecipato a laboratori, dibattiti e momenti di approfondimento sul tema, analizzando dati, testimonianze e storie, creando spot, cartelloni, manifesti e cortometraggi, che hanno permesso loro di acquisire una maggiore consapevolezza sulla gravità del fenomeno. Il 29 novembre, gli alunni della sede di Apice, hanno partecipato con entusiasmo alla “Marcia Rossa” promossa dall’Amministrazione Comunale, un evento simbolico che ogni anno richiama l’attenzione della comunità su una piaga sociale ancora drammaticamente attuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
