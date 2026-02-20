Azioni Collettive 2 i ragazzi del Ruffilli raccontano la violenza sulle donne

Il liceo Ruffilli di Forlì ha organizzato la mostra “Azioni Collettive 2” dal 23 febbraio al 10 marzo, affrontando il tema della violenza sulle donne. Gli studenti delle classi 2° e 3°B hanno creato le opere per sensibilizzare il pubblico sulla questione. L’iniziativa si svolge al Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena, in collaborazione con CoopAlleanza3.0 e Udi – Unione donne in Italia, sezione di Forlì. La mostra si propone di coinvolgere i visitatori con immagini e messaggi diretti, puntando sulla forza delle testimonianze dei giovani.

Al centro commerciale Lungo Savio di Cesena, i ragazzi del Ruffilli di Forlì raccontano la violenza sulle donne attraverso una serie di manifesti coraggiosi In occasione della Festa della Donna, dal 23 febbraio al 10 marzo CoopAlleanza3.0 e Udi – Unione donne in Italia, sezione di Forlì, presentano al Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena "Azioni Collettive 2", una mostra realizzata dai ragazzi delle classi 2° e 3°B dell'Istituto Ruffilli di Forlì. Gli studenti hanno tradotto in manifesti ciò che spesso resta un silenzio assordante: la violenza sulle donne. L'iniziativa, curata da Angelamaria Golfarelli, porta l'arte "dove batte il cuore della città" per sottolineare che la violenza non è mai un fatto privato, ma una questione collettiva da fermare.