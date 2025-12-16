Utopia Rose, figlia di una famiglia che vive nel bosco, spiega perché preferisce studiare a casa invece di frequentare una scuola tradizionale. La sua scelta riflette un diverso approccio all’educazione, sollevando domande sul benessere e sulle condizioni economiche delle famiglie alternative. Gli assistenti sociali analizzano le implicazioni di queste decisioni e il loro impatto sui bambini.

«Non vado a scuola, studio a casa. A me piace così, non vorrei andare in un istituto con altri bambini». Sono le dichiarazioni di Utopia Rose, la bambina di 8 anni della cosiddetta famiglia nel bosco, contenute nel dossier dei giudici. Oggi la Corte d’Appello dell’Aquila dovrà tornare sul caso per decidere sul «reclamo» dei legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale. Non ci sarà alcuna discussione in presenza, tutto sarà sostituito da documenti scritti. Le dichiarazioni della piccola erano state rilasciate ai giudici lo scorso 28 ottobre, qualche settimana prima dell’ordinanza del tribunale dei minorenni che aveva disposto l’allontanamento dei bambini, ma sono diventato pubbliche solo ora. Open.online

LYON MOSTRA LA FACCIA DI CICO IN UN VIDEO!!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Famiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: «Perché non vorrei andare in una scuola». Il conto in banca dei bambini e cosa dicono gli assistenti sociali - Oggi i giudici della corte d'Appello dell'Aquila dovranno decidere sul reclamo degli avvocati dei genitori contro il trasferimento dei bambini in una comunità protetta. open.online