Gli atleti olimpici impazziscono per pizza e tiramisù | le recensioni spopolano sui social

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli atleti mostrano grande entusiasmo per la cucina italiana, soprattutto per pizza e tiramisù. Le recensioni sui social raccontano di atleti che postano foto delle loro preferenze culinarie, spesso condividendo momenti nei ristoranti locali. Alcuni sportivi si sono fatti notare per aver provato diverse varianti di piatti tradizionali, attirando l’attenzione degli utenti. Questo interesse per i sapori italiani sta diventando un fenomeno tra i partecipanti.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 stanno regalando al pubblico molto più delle semplici competizioni sportive. Mai come in questa edizione, infatti, i social network hanno avuto un ruolo di primo piano, trasformando Instagram e TikTok in vetrine privilegiate per scoprire il lato più autentico e imprevedibile dei Giochi. Tra sketch degli atleti e fuori onda immortalati a bordo pista, dunque, è emerso un trend virale completamente inaspettato: le recensioni culinarie dei piatti italiani serviti nei villaggi olimpici. La mensa olimpica dove gli atleti consumano i pasti prima e dopo gare e allenamenti propone un menù con una spiccata connotazione italiana.🔗 Leggi su Cultweb.it

