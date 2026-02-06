Gli atleti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 non resistono alla cucina italiana. Sui social si scatenano, condividendo foto e commenti entusiasti sui piatti che assaggiano. La passione per il cibo del nostro Paese conquista anche i partecipanti, che non nascondono il loro apprezzamento. Già, l’Italia vince anche a tavola, con il primo oro olimpico dedicato al gusto.

Milano, 6 febbraio 2026 – L’Italia ha già vinto il suo primo oro olimpico nel cibo, osannato e decantato sui social dagli atleti che partecipano alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Non che fosse una novità, sia chiaro, ma ancora una volta il cibo di casa nostra ha ottenuto grandissimi riconoscimenti sin da questi primissimi giorni di olimpiade. Per capirlo basta dare un’occhiata sui social ove gli atleti condividono storie quotidiane tra sport e momenti di svago. Un dietro le quinte nel quale gli atleti racconta con divertita curiosità la vita oltre i Giochi, stupendosi della cultura e del cibo italiani appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi e cibo: sui social gli atleti impazziscono per la cucina italiana

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio culturale dall’Unesco, rappresenta molto più di un’eccellenza gastronomica.

