Isole di cibo | spopolano pizza tiramisù e tortini | Nei giorni di pienone 4.500 pasti al giorno

Le isole di cibo attirano moltissimi clienti, e la causa è la forte richiesta di piatti tradizionali e dolci, come dimostra il fatto che nei giorni di maggiore affluenza si servono fino a 4.500 pasti al giorno. La pizza e i tortini sono i preferiti, ma anche la focaccia e la mozzarella trovano grande successo. I dolci, in particolare il tiramisù, sono tra le scelte più richieste. La presenza di specialità lombarde come la polenta contribuisce a rendere questa offerta ancora più ricca e varia.

La pizza e la lasagna trionfano ma anche la focaccia, la mozzarella e cibi lombardi come la polenta. Tra i dolci, il tiramisù. Però spopolano pure la torta della nonna e la "lava cake", il tortino di cioccolato con cuore fondente che ha entusiasmato gli animi (virale l'esclamazione "Oh my God" su TikTok della pattinatrice canadese Courtney Sarault), pure a San Valentino. Insomma, l'amore degli atleti per il cibo italiano servito al Villaggio olimpico a Scalo Romana non vacilla: i piatti continuano a essere protagonisti delle "storie" on line. Dietro la vetrina c'è una macchina organizzativa gigante, basti pensare che "abbiamo avuto un picco di 1.