World Kamishibay Day | al museo archeologico la Civitella il laboratorio per i piccoli

Domenica 7 dicembre, al museo archeologico La Civitella, c'è il World Kamishibay day. A partire dalle ore 16, un laboratorio dedicato ai piccoli: inventiamo una storia prendendo spunto dai reperti del museo e realizziamo un piccolo “kami-libro” in cui raccontarla. Prenotazione obbligatoria al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

