La sezione Lipu BirdLife Italy di Venezia, come di consueto, in merito ai botti di Capodanno esprime preoccupazione chiedendo alla popolazione di abbandonare questa abitudine o utilizzare fuochi pirotecnici solo luminosi. «Il pensiero va agli uccelli selvatici, sempre più presenti nelle aree. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Animali da proteggere dai botti di Capodanno, Lipu: «Spaventati, vanno incontro alla morte»

Leggi anche: Botti di Capodanno: l'incubo degli animali domestici, come tutelarli

Leggi anche: Animali e botti: perché ho smesso di sparare i fuochi d’artificio a Capodanno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Come proteggere gli animali dai botti di Capodanno per non farli spaventare; Botti e fuochi d’artificio per Natale e Capodanno: ecco come proteggere gli animali domestici; Capodanno con gli animali, niente fuochi d'artificio ma coccole: ecco le strutture pet-friendly di Roma e dintorni; Quando la festa diventa terrore: gli animali e i botti di fine anno, consigli per aiutarli.

Botti di Capodanno: cosa possono fare a cani e gatti e come proteggerli al meglio - Botti di Capodanno cosa possono fare a cani e gatti, come proteggerli al meglio, è un tema importante per prevenire ansia e panico nei nostri amici a quattro zampe. amoreaquattrozampe.it