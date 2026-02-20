Giustizia tributaria a rischio | 22 sedi verso la chiusura Rimini

La Corte di Giustizia Tributaria di Rimini rischia di chiudere, a causa di un piano di riorganizzazione nazionale. La decisione deriva dalla volontà di ottimizzare le risorse e ridurre il numero di sedi giudiziarie. Attualmente, la sede riminese si trova in difficoltà per mancanza di personale e di spazi adeguati. La chiusura potrebbe coinvolgere anche altre 21 sedi sparse in tutta Italia, creando preoccupazioni tra avvocati e cittadini.

Rimini e la giustizia tributaria: una sede al bivio tra efficienza e riorganizzazione nazionale. La Corte di Giustizia Tributaria di Rimini potrebbe essere chiusa nel quadro di una più ampia riorganizzazione del sistema giudiziario tributario italiano. La decisione, attualmente al vaglio del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, solleva preoccupazioni sulla prossimità dei servizi ai contribuenti e sull'efficacia di un presidio giudiziario che, secondo la sua presidente Carla Fazzini, ha dimostrato un notevole impegno e capacità di adattamento. Un piano di riorganizzazione a livello nazionale.