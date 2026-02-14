Giustizia tributaria Chiude la sede di Rimini Cause trasferite a Forlì

Il tribunale tributario di Rimini chiude, perché il Ministero dell’Economia ha deciso di trasferire le cause a Forlì. La decisione riguarda una riorganizzazione più ampia, che coinvolge anche altre città italiane. La sede di Rimini, infatti, era tra le 22 sospese su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di un piano di riduzione delle strutture giudiziarie.

La riorganizzazione della giustizia tributaria passa anche da Rimini. Il piano di revisione delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, predisposto dal Ministero dell'Economia, prevede infatti la soppressione di 22 sedi su 103 a livello nazionale. Tra queste c'è anche Rimini, le cui cause verrebbero trasferite alla sede di Forlì. Il progetto è ora all'esame del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'organo di autogoverno della magistratura tributaria, chiamato a esprimere un parere entro marzo. La richiesta è arrivata con una comunicazione del viceministro dell'Economia Maurizio Leo.