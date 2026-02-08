Brutto incidente a Fluminimaggiore due giovani in codice rosso

Questa notte a Fluminimaggiore due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale. La dinamica è ancora da chiarire, ma i soccorritori li hanno trovati in codice rosso e ora sono in ospedale. La comunità si stringe attorno alle famiglie dei ragazzi e si aspetta di capire cosa sia successo.

Un grave incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 8 febbraio 2026 ha gettato nell'apprensione la comunità di Fluminimaggiore, in Sardegna. Due giovani sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia, a seguito di un violento impatto avvenuto sulla Statale 126, all'altezza della località di Portixeddu. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le loro condizioni non sarebbero, al momento, considerate immediatamente pericolose per la vita. L'allarme è scattato nelle ore notturne, quando le centrali operative di emergenza hanno ricevuto diverse segnalazioni riguardanti l'incidente.

