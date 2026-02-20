L’onorevole Bergamini di Forza Italia spiega che il voto sul referendum è fondamentale perché tocca direttamente la vita di tutti i cittadini. La sua battuta si concentra sulla necessità di garantire processi più giusti e imparziali, senza influenze esterne. Secondo lui, una maggiore terzietà nei giudizi aiuta a rafforzare la fiducia nella giustizia. Il referendum, dice, rappresenta un’occasione per migliorare il sistema e assicurare equità. La consultazione si svolgerà tra poche settimane, coinvolgendo milioni di elettori nel paese.

Onorevole Bergamini, perché questo referendum è così importante? "Perché riguarda la vita quotidiana delle persone. Quando un cittadino entra in tribunale deve avere una certezza: il giudice è davvero imparziale. Non basta che lo sia sulla carta, deve esserlo anche nella percezione di chi viene giudicato. La separazione delle carriere serve esattamente a questo: garantire un arbitro neutrale tra accusa e difesa". Cosa significa concretamente " separazione delle carriere "? "Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine, fanno lo stesso percorso, spesso lavorano negli stessi ambienti professionali e possono perfino cambiare funzione nella carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giustizia, il fronte del Sì. Bergamini (FI): "Terzietà e processi molto più equi"

