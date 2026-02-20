Giustizia al voto | Mattarella e Meloni appello alla calma per

Il presidente Mattarella e il primo ministro Meloni hanno lanciato un appello alla calma, dopo le tensioni generate dalla campagna referendaria sulla riforma della giustizia. La causa sono le diverse opinioni sulle modifiche proposte, che hanno acceso il dibattito pubblico e alimentato proteste in alcune città italiane. Entrambi hanno invitato cittadini e politici a mantenere un atteggiamento responsabile e a rispettare il percorso democratico. La decisione finale si avvicina, e il paese si prepara a votare.

Mattarella e Meloni sulla Riforma della Giustizia: Appello alla Responsabilità in Vista del Referendum. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso pieno sostegno al richiamo alla responsabilità istituzionale formulato dal Presidente della, Sergio Mattarella, in relazione al referendum sulla riforma della giustizia in programma per il 22 e 23 marzo. L'intervento di Mattarella mira a garantire un confronto sereno e costruttivo, mentre Meloni ha sottolineato la necessità di evitare una campagna referendaria polarizzata e concentrarsi sui meriti della riforma.