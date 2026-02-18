Il primo ministro Meloni invita i cittadini a partecipare al referendum, sostenendo che il voto è fondamentale per il futuro del paese. La motivazione deriva dalla convinzione che la riforma proposta possa migliorare la vita quotidiana delle persone. Meloni sottolinea che l’obiettivo principale non è sostenere il governo, ma rispondere alle esigenze di tutti. Nelle sue parole, si percepisce la volontà di coinvolgere direttamente gli italiani nelle decisioni più importanti.

Roma. Un appello ad andare a votare. Con un messaggio semplice: “Questa è una riforma che serve al paese, non al governo”. La data cerchiata in rosso è quella del 12 marzo, la kermesse che i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, salvo sorprese romane, dovrebbe tenersi a Milano. Sarà, spiegano in FdI, l’occasione per Giorgia Meloni per lanciare la mobilitazione dei cittadini al referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati. Nessuna intenzione di politicizzare il voto, l’obiettivo è portare gli italiani alle urne. Soprattutto quelli disorientati dallo scontro in atto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni prepara l’appello al voto al referendum: “Serve al paese”

Riforme: Magi lancia campagna-appello, 'voto ai 16enni', 'politica vicina al futuro del Paese'Magi propone una campagna-appello per estendere il diritto di voto ai 16enni, sottolineando l’importanza di una politica più vicina alle esigenze del futuro del Paese.

Sinistra italiana, appello di Cucchiara alla partecipazione al referendum e informazioni per il voto fuori sedeIl segretario provinciale di Sinistra Italiana di Agrigento fa un appello ai cittadini che vivono fuori sede.

Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

