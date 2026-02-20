Giustizia al voto | Massa spiega il referendum tra indagini e giudici

Il referendum sulla giustizia ha scatenato un acceso dibattito a Massa, dove il sindaco Marco Massa ha spiegato le ragioni della consultazione popolare. La discussione si è concentrata sulla proposta di separare le carriere dei magistrati, un tema molto dibattuto in città. Durante l’incontro, i cittadini hanno posto domande su come la riforma potrebbe influenzare le indagini e la credibilità dei giudici. Tra le voci presenti, molti hanno espresso preoccupazioni e aspettative sul futuro del sistema giudiziario italiano. La serata si è conclusa con un confronto diretto tra pubblico e relatori.

Massa al Centro del Dibattito sulla Giustizia: Un Referendum Chiave per il Paese. Un vivace confronto sulla riforma della giustizia, con particolare attenzione alla separazione delle carriere dei magistrati, ha animato una serata a Massa, in Toscana, lo scorso 19 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa dal comitato “Sì Separa – Massa Carrara Lunigiana”, ha la partecipazione di esperti legali e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere le implicazioni del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento si è svolto in un momento cruciale, in cui il futuro del sistema giudiziario italiano è al centro di un acceso dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

