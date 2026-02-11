Giustizia Ceccanti | Voto Sì per avere giudici davvero neutrali i referendum non sono elezioni politiche

Stefano Ceccanti spiega perché ha deciso di votare Sì al referendum sulla riforma della giustizia. L’ex parlamentare del Pd dice che il suo voto mira a rendere i giudici più neutrali e che i referendum non sono elezioni politiche. Ceccanti critica le voci contrarie, affermando che questa riforma può migliorare il sistema senza essere un’ennesima battaglia politica.

Il costituzionalista ed ex parlamentare del Pd Stefano Ceccanti, intervistato da Fanpage.it, ha spiegato le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia e spiegato perché non condivide le critiche fatte dai sostenitori del No. Ceccanti va in direzione contraria rispetto al suo partito, ma non è interessato alle "strumentalizzazioni politiche" né di destra né di sinistra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessandro Barbero ha annunciato il suo voto contrario al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

Il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo ha suscitato forti divisioni politiche.

4 Validi Motivi per votare SI al Referendum della Giustizia #politicaitaliana #riformagiustizia

Il sondaggio di Swg: testa a testa per il referendum sulla giustizia. Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e LegaLa partita è aperta. Anche Swg conferma che la battaglia referendaria è tutta da giocare e il No alla riforma della giustizia è ormai appaiato alle percentuali del Sì. Secondo la rilevazione dell’ ... ilfattoquotidiano.it

Marina Berlusconi: Voto Sì al referendum sulla giustizia. Vannacci? Fuori gli estremisti dal centrodestraLe urne del 22-23 marzo sono un'occasione irripetibile. La giustizia è condizionata da un vergognoso mercato di nomine. Tajani? Noi elettori di Forza Italia gli siamo grati. Adesso comincia una fase ... ilfoglio.it

REFERENDUM GIUSTIZIA Due interventi preziosi per comprendere prima di votare. Il magistrato Francesco Cananzi e il costituzionalista Stefano Ceccanti - facebook.com facebook