L' assunzione a tempo indeterminato nel ristorante monzese cambia per sempre la vita di tre ragazzi

L'annuncio è stato dato sulle pagine social, in occasione della prossima Giornata mondiale sulla disabilità di mercoledì 3 dicembre. Nico Acampora, titolare della nota catena di ristoranti inclusivi Pizzaut (gestiti da ragazzi autistici a Monza e Cassina de' Pecchi), ha infatti reso noto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

