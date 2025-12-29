Sanità Giuliano Ugl | Fino a 5mila euro annui in meno per chi lavora nel Mezzogiorno
Secondo il Rapporto semestrale Aran 1/2025, i dipendenti sanitari nel Mezzogiorno percepiscono fino a 5.000 euro in meno all'anno rispetto alle loro controparti del Nord, evidenziando un divario retributivo significativo. Questa disparità si aggiunge alle sfide di stipendi bassi e aumenti dei carichi di lavoro, sottolineando la necessità di interventi mirati per garantire equità e valorizzazione del personale sanitario nelle diverse aree del Paese.
«I dati contenuti nel Rapporto semestrale Aran 12025 sulle retribuzioni del personale sanitario confermano una verità che non può essere minimizzata: a parità di ruolo, il divario retributivo tra Nord e Sud arriva fino a 4-5mila euro annui, una differenza tutt'altro che marginale per lavoratori già penalizzati da stipendi insufficienti e carichi di lavoro crescenti». Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale di Ugl Salute, commentando i numeri diffusi oggi dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. «Secondo il rapporto – prosegue Giuliano – un infermiere percepisce mediamente circa 36mila euro annui, un assistente amministrativo 29. 🔗 Leggi su Iltempo.it
