Sanità Giuliano UGL | Relazione della Corte dei Conti conferma come in Italia manchi accesso equo alle cure

La relazione annuale della Corte dei Conti sulla spesa sanitaria evidenzia come, nonostante l'aumento delle risorse, il Servizio sanitario nazionale in Italia continui a mostrare criticità nell'assicurare un accesso equo alle cure. La UGL Salute sottolinea la necessità di interventi concreti per migliorare la distribuzione delle risorse e garantire servizi di qualità a tutti i cittadini.

La relazione annuale della Corte dei Conti sulla spesa sanitaria restituisce un quadro che l'UGL Salute considera allarmante: il Servizio sanitario nazionale aumenta le risorse, ma non riesce a garantire un accesso equo alle cure. Nel 2024 la spesa complessiva ha raggiunto i 185 miliardi di euro, con un incremento della componente pubblica del 5%. Nonostante ciò, le famiglie continuano a sostenere oltre 41 miliardi di euro di spesa privata per visite, esami e terapie, spesso per evitare liste d'attesa che rendono impossibile curarsi in tempi adeguati. Il Segretario nazionale UGL Salute, Gianluca Giuliano, sottolinea come questi dati rappresentino un campanello d'allarme non solo sanitario, ma sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

