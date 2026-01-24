Scomparsa del giudice Adinolfi ripartono gli scavi alla Casa del Jazz Individuato un punto sensibile

Dopo la scomparsa del giudice Adinolfi, riprendono gli scavi presso la Casa del Jazz a Roma, in seguito alla scoperta di un punto sensibile. L’area di Villa Osio, un parco di circa due ettari e mezzo su viale di Porta Ardeatina, ha una storia ricca e complessa, risalente agli anni Trenta. Le nuove indagini mirano a chiarire il passato di questo sito, tra resti archeologici e tracce di un passato multifaceted.

Roma, 24 gennaio 2026 – Quante vite ha avuto l'area di Villa Osio, due ettari e mezzo di parco su viale di Porta Ardeatina a Roma, da quando è nata sul finire degli anni Trenta. Un susseguirsi di interventi edilizi, l'alloggio della congregazione religiosa degli Oblati, infine, negli anni Ottanta, il passaggio in mano al boss della Banda della Magliana, il 'cassiere' Enrico Nicoletti. La confisca della zona all'ombra delle Mura Aureliane avviene nel 2001, e nel 2005 rinasce, sotto l'egida del Comune di Roma, con il nome di Casa del Jazz, noto polo culturale della capitale. Qui che aveva fatto richiesta di scavare, qualche mese fa, l'ex magistrato Guglielmo Muntoni, oggi presidente dell'Osservatorio sulle politiche per il contrasto alla criminalità economica della Camera di Commercio.

