Scavi alla Casa del Jazz le sonde trovano il punto di accesso alla galleria sotterranea
Durante gli scavi di ieri alla Casa del Jazz gli investigatori hanno trovato il punto di accesso alla galleria sotterranea con l'aiuto delle sonde. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Casa del Jazz, ripartono gli scavi: oggi il sopralluogo del geometra, poi le trivellazioni roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Le ultime notizie sugli scavi in corso a Roma alla Casa del Jazz. A #StorieItaliane le parole di Pietro Orlandi sulle nuove ricerche e sulla possibilità che i resti di sua sorella Emanuela possano trovarsi lí. - facebook.com Vai su Facebook
