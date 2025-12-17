Giovanili una hotels L’U19 batte la Fortitudo Under 15 da applausi
L'Under 19 si aggiudica la sfida contro la Fortitudo Bologna, chiudendo la prima fase con una vittoria importante. La partita, intensa e combattuta, si è decisa nella ripresa, sottolineando l'ottimo rendimento delle giovani promesse del team. Intanto, l'Under 15 continua a sorprendere con prestazioni da applausi, confermando il buon andamento delle squadre giovanili.
L’ Under 19 chiude la prima fase, superando la Fortitudo Bologna al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato (42-39 al 20’), i biancorossi alzano il livello difensivo nel terzo quarto (24-11 il parziale), scavando il solco decisivo e chiudendo 87-68. Ottime le prove di Luca Manfredotti (17 punti) e Abreu (15), ben supportati da Alessandro Manfredotti (12) e Arseniy Hadzhyiev (9, nella foto). Netta affermazione per l’Under 15 (Manzini 20, Giudici 19 e Ogie 15) che domina il Fidenza imponendosi 127-81. Sconfitta invece per l’Under 14 Gold (Pugi 17) superata in casa dalla Futurvirtus per 55-107, con il match gia virtualmente chiuso all’intervallo (30-52 al 20’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
