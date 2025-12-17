L'Under 19 si aggiudica la sfida contro la Fortitudo Bologna, chiudendo la prima fase con una vittoria importante. La partita, intensa e combattuta, si è decisa nella ripresa, sottolineando l'ottimo rendimento delle giovani promesse del team. Intanto, l'Under 15 continua a sorprendere con prestazioni da applausi, confermando il buon andamento delle squadre giovanili.

© Sport.quotidiano.net - Giovanili una hotels. L’U19 batte la Fortitudo. Under 15 da applausi

L’ Under 19 chiude la prima fase, superando la Fortitudo Bologna al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato (42-39 al 20’), i biancorossi alzano il livello difensivo nel terzo quarto (24-11 il parziale), scavando il solco decisivo e chiudendo 87-68. Ottime le prove di Luca Manfredotti (17 punti) e Abreu (15), ben supportati da Alessandro Manfredotti (12) e Arseniy Hadzhyiev (9, nella foto). Netta affermazione per l’Under 15 (Manzini 20, Giudici 19 e Ogie 15) che domina il Fidenza imponendosi 127-81. Sconfitta invece per l’Under 14 Gold (Pugi 17) superata in casa dalla Futurvirtus per 55-107, con il match gia virtualmente chiuso all’intervallo (30-52 al 20’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Passo falso Una Hotels. Cantù batte i biancorossi. De Nicolao: tripla decisiva. Un kappao che preoccupa

Leggi anche: Sinner infinito: batte Zverev, conquista Vienna e abbraccia suo papà sotto gli applausi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

8° Trofeo Caroli Hotels – Under 15 Calcio Femminile / Women Edition Siamo felici di annunciare la partecipazione del Club Altura Trieste a uno dei tornei giovanili femminili più prestigiosi d’Italia! Un’occasione importante per le nostre atlete, che potranno c - facebook.com facebook