Giovane pusher agganciava i clienti davanti all' asilo | preso

Un giovane tunisino di 19 anni è stato denunciato dopo aver venduto droga davanti a un asilo a Monselice. La sua attività è stata scoperta grazie a un’indagine dei carabinieri che ha monitorato le sue mosse nelle vicinanze della scuola. Gli agenti hanno intercettato le consegne e fermato il ragazzo, che ora rischia conseguenze legali. La polizia prosegue le verifiche per capire se ci siano altri coinvolti nel giro di spaccio.

I carabinieri della stazione di Monselice, a conclusione di una mirata e rapida attività d'indagine finalizzata al contrasto della diffusione di droghe sul territorio, hanno denunciato un cittadino tunisino di 19 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di ieri, 19 febbraio, nell'area antistante un asilo nido della frazione Marendole, nel comune di Monselice. L'operazione è scaturita a seguito di numerose segnalazioni giunte dai residenti, preoccupati per una sospetta attività di spaccio nei pressi della struttura scolastica.