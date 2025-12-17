Scoperto maxi giro di droga Arrestato giovane pusher Duemila cessioni a 17 clienti
Un giovane pusher è stato arrestato in seguito a un'operazione che ha portato alla scoperta di un maxi giro di droga. L'indagine ha ricostruito un'attività di spaccio con circa duemila cessioni a 17 clienti, generando un profitto superiore agli 80 mila euro. L'arresto rappresenta un importante colpo alla rete criminale legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Avrebbe messo in piedi una intensa attività di spaccio, un giro che gli avrebbe fruttato oltre 80mila euro. Ma dopo un controllo, dove gli erano stati trovati pochi grammi di hashish, le fiamme gialle hanno ricostruito l’attività di spaccio di sostanza stupefacenti svolta, a Macerata, da un 25enne italiano, di origini tunisine: il giovane, L. P., disoccupato, è finito ai domiciliari. Le indagini sono state eseguite dai finanzieri del Gruppo di Macerata, guidato dal maggiore Francesca Campanaro. Tutto era cominciato alcuni mesi da quando i finanzieri, in uno dei tanti controlli, svolti con l’ausilio dei cani antidroga, avevano individuato un giovane in possesso di una dose di stupefacente e avevano deciso di approfondire il controllo, eseguendo la perquisizione della sua abitazione, dove erano stati rinvenuti 1,55 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale di confezionamento, 2. Ilrestodelcarlino.it
